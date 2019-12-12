00:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Дайте факты и адрес. Президент КР прокомментировал расследование о Матраимовых

Сегодня на встрече с соотечественниками в Дубае президент Сооронбай Жээнбеков прокомментировал расследование журналистов об имуществе экс-таможенника Райымбека Матраимова в ОАЭ.

Одна из участниц встречи спросила: как госслужащий может купить себе виллу в Дубае за $12 миллионов.

Читайте по теме
Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в Дубае

На это глава государства ответил так: «Дайте адрес, органы проверят. Сейчас идет следствие. Возьми адрес и предоставь его органам. Сейчас проверка идет. Запрос пришел, я сказал проверить информацию «Азаттыка». Сейчас следователи ищут адрес», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что в Кыргызстане СМИ работают и пишут абсолютно все, поскольку в стране демократия.

«Все работают — Kloop, «Азаттык». Я стараюсь все читать, то, что не успеваю, — рассказывают дети. У нас пишут все — и правду, и неправду. Я закрываю глаза. Если есть факты — давайте. Твоя помощь будет кстати», — обратился глава государства к девушке, которая задала вопрос.

Отметим, сегодня стало известно, что Матраимовы подали в суд на три СМИ, в том числе 24.kg, общая сумма иска — 60 миллионов сомов.
Ссылка:
просмотров: 500
Версия для печати
Материалы по теме
Иск Матраимовых против СМИ. Заседание суда назначено на 19 декабря
Цифра дня. 60 миллионов сомов требует Райымбек Матраимов с журналистов
Как прошла встреча президента с наследным принцем Абу-Даби. Фоторепортаж
Инвестируйте! Сооронбай Жээнбеков пригласил в Кыргызстан компании из ОАЭ
Сооронбай Жээнбеков посетит с официальным визитом ОАЭ и Саудовскую Аравию
Президент: Защита прав человека остается основной обязанностью государства
Проверьте. Заявление на Райымбека Матраимова написали в Генпрокуратуру
ГКНБ: Досудебное производство по журналистскому расследованию продолжается
Сооронбай Жээнбеков: Цифровизация медуслуг легализует теневые платежи
Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в Дубае
Популярные новости
Племянник спикера Жогорку Кенеша возглавил управление в&nbsp;АКС ГКНБ Племянник спикера Жогорку Кенеша возглавил управление в АКС ГКНБ
Саботаж недопустим. Последнее предупреждение Сооронбая Жээнбекова судьям Саботаж недопустим. Последнее предупреждение Сооронбая Жээнбекова судьям
Я&nbsp;все знаю! Сооронбай Жээнбеков проинформирован о&nbsp;судьях, творящих беззаконие Я все знаю! Сооронбай Жээнбеков проинформирован о судьях, творящих беззаконие
Как попасть к&nbsp;президенту? О&nbsp;коррупции в&nbsp;Погранслужбе хочет рассказать офицер Как попасть к президенту? О коррупции в Погранслужбе хочет рассказать офицер
Бизнес
С&nbsp;Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети&nbsp;&mdash; 504 С Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети — 504
СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;минус 20&nbsp;процентов на&nbsp;зарядные устройства в&nbsp;O!Store СКИДКИ на смартфоны и минус 20 процентов на зарядные устройства в O!Store
&laquo;Выбор года&nbsp;&mdash; 2019&raquo;: &laquo;Супер-Инфо&raquo; в&nbsp;очередной раз признана лучшей газетой страны «Выбор года — 2019»: «Супер-Инфо» в очередной раз признана лучшей газетой страны
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; лучший банк года по&nbsp;развитию эквайринговой сети в&nbsp;регионах «Керемет Банк» — лучший банк года по развитию эквайринговой сети в регионах
13 декабря, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 декабря, четверг
23:53
Супербюджетный смартфон Nokia C1 на Android 9 Go уже представлен
23:50
Дайте факты и адрес. Президент КР прокомментировал расследование о Матраимовых
23:16
Законно ли? Шлагбаум центра «Каухар» перекрыл въезд к Орто-Сайскому рынку
22:42
Блестящее мастерство пилота. Аварийная посадка самолета прошла без выпуска шасси
22:41
Дело Атамбаева. Задержан экс-депутат Равшан Джеенбеков