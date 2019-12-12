Дайте факты и адрес. Президент КР прокомментировал расследование о Матраимовых

Сегодня на встрече с соотечественниками в Дубае президент Сооронбай Жээнбеков прокомментировал расследование журналистов об имуществе экс-таможенника Райымбека Матраимова в ОАЭ.

Одна из участниц встречи спросила: как госслужащий может купить себе виллу в Дубае за $12 миллионов.

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На это глава государства ответил так: «Дайте адрес, органы проверят. Сейчас идет следствие. Возьми адрес и предоставь его органам. Сейчас проверка идет. Запрос пришел, я сказал проверить информацию «Азаттыка». Сейчас следователи ищут адрес», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что в Кыргызстане СМИ работают и пишут абсолютно все, поскольку в стране демократия.

«Все работают — Kloop, «Азаттык». Я стараюсь все читать, то, что не успеваю, — рассказывают дети. У нас пишут все — и правду, и неправду. Я закрываю глаза. Если есть факты — давайте. Твоя помощь будет кстати», — обратился глава государства к девушке, которая задала вопрос.

Отметим, сегодня стало известно, что Матраимовы подали в суд на три СМИ, в том числе 24.kg, общая сумма иска — 60 миллионов сомов.