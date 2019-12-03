Жители двух многоэтажных домов на улице Ажибека Баатыра остались без отопления. Они винят в случившемся ОАО «Северэлектро», которое отказывается подавать электроэнергию в автономную котельную. Об этом жители сообщили 24.kg.

По их словам, дома не подключены к центральному отоплению и горячему водоснабжению, этим их обеспечивала электрокотельная. Ранее за отопление жители оплачивали частной компании «Продсервис». Однако у нее накопились долги перед ОАО «Северэлектро».

В судебном порядке в счет их погашения государственная распредкомпания забрала трансформаторную подстанцию. Но полностью задолженность не закрыла. «Продсервис» должен еще более 1 миллиона сомов. У компании, как говорят жильцы, арестованы счета, никакого имущества не было.

Погасить задолженность предлагают жителям — почти по 50 тысяч сомов с квартиры.

«Дома построили и сдали в эксплуатацию в 1998 году. Если руководствоваться законом о кондоминиуме и статьями Жилищного кодекса собственники квартир, а дом построен на долевом начале, имеют равную долю во всей инфраструктуре: трансформаторная подстанция, электрокотельная, насосная станция. Другое дело, почему в 1999 году, когда образовали ТСЖ, собственники не приняли на баланс объекты. Жители продолжали считать их своими. В январе 2014 года заключен контракт между «Северэлектро» и ОсОО «Продсервис» на поставку электроэнергии. Самое интересное, что по данным Минюста, компанию создали в мае того же года. Как с ней могли заключить контракт?» — недоумевают жители.

Фото читателя 24.kg. Трансформаторная подстанция, котельная, насосная находятся в одном здании

По их словам, ранее они оплачивали «Продсервису» и за потребленную электроэнергию. Однако с мая этого года «Северэлектро» заключило договор с каждым жильцом, установили умные счетчики.

«Куда бы мы только не обращались: в прокуратуру, суды, Энергохолдинг, правительство, аппарат президента. Все отделываются отписками, направляя нашу жалобу тем, на кого она составлена», — отметили жильцы.

Они считают, что незаконно лишать жильцов 50 квартир отопления за чужие долги.

«Мы поголовно болеем, живя в ледяных квартирах, или вынуждены ютиться у родственников, снимать жилье. Мы готовы выйти на митинг к «Белому дому», — написали они.

В «Северэлектро» подтвердили, что на котельную не подается электроэнергия из-за долгов частной распредкомпании «Продсервис». ОАО неоднократно обращалось в суд за взысканием задолженности. В частности, в 2009 году по судебному решению у «Продсервиса» изъяли силовые трансформаторы, благодаря чему на начало 2010-го задолженность погасили в полном объеме.

В государственной компании уточнили, что жители указанных домов постоянно обращались с жалобами на ОсОО «Продсервис» и просьбами передачи их в качестве абонентов в ОАО «Северэлектро» во все возможные и самые высокие инстанции, в том числе и правоохранительные органы.

Для рассмотрения их вопроса создавали множество комиссий. Однако любые решения не смогли преодолеть права частной собственности на трансформаторную подстанцию.

В 2015 году «Северэлектро» снова обратилось в суд из-за роста задолженности и отсутствия оплаты за потребленную электроэнергию со стороны ОсОО «Продсервис». Она просила взыскать с должника 4,6 миллиона сомов.

В марте 2017-го Бишкекский межрайонный суд удовлетворил иск и выдал исполнительный лист об обращении взыскания на имущество должника ОсОО «Продсервис», а именно на трансформаторную подстанцию. В 2019 году решением Подразделения службы судебных исполнителей по экономическим делам ее передали ОАО «Северэлектро» в счет погашения долга на сумму 3 миллиона 13 тысяч 67 сомов.

«После принятия подстанции за ОсОО «Продсервис» остается задолженность по основной сумме 1 миллион 14 тысяч 938,39 сома. Для исполнения судебного решения и недопущения дальнейшего роста задолженности «Продсервис» после принятия трансформаторной подстанции на баланс ОАО «Северэлектро» отключило от электроснабжения все оборудование», — отметили в государственной распредкомпании.

В «Северэлектро» отмечают, что возобновление электроснабжения ОсОО «Продсервис» возможно только после полного исполнения судебного решения — погашения задолженности.

В качестве аргумента ссылаются на Гражданский Кодекс КР и Правила пользования электрической энергией.

В компании отмечают, что ТСЖ не предоставили правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на котельную. «Северэлектро» готово заключить договор на снабжение электроэнергией с владельцем, который будет обслуживать котельную.

«Если собственником котельной является «Продсервис», возобновление подачи электроэнергии возможно лишь после оплаты задолженности — 1 миллиона сомов. В противном случае со стороны ТСЖ и соответствующих государственных служб должны решаться вопросы по принадлежности спорного объекта», — отметил в ОсОО «Северэлектро».

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