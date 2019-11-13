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Общество

В Кыргызстане школьников начнут учить энергосбережению

В Кыргызстане адаптирована и в процессе внедрения учебная программа «Как беречь электроэнергию в доме». Об этом журналистам сообщил руководитель регионального проекта ПРООН-РТФ Сурен Гюрджинян.

По его словам, пилотный проект планируется запустить уже в ближайшее время в двух школах Бишкека — в школе-гимназии № 65 и УВК № 69. Программа состоит из Рабочей тетради для школьников и Методических материалов для учителей 2-4-х классов.

«Программа была ранее разработана и апробирована в Российской Федерации при поддержке проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России». В реализации курса особое внимание уделяется игровым технологиям, которые будут содействовать формированию модели «энергосберегающего» поведения младшего школьника дома и в школе», — подчеркнул Сурен Гюрджинян.
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