Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 8 ноября в 1943 году

Самым холодным 8 ноября было в 1943 году. Тогда среднесуточная температура в Бишкеке составила -15,1 градуса по Цельсию. Такие данные приводит сайт «Погода и климат».

Самым теплым этот день был в 2006 году. Воздух тогда прогрелся до +25,6 градуса.

Отметим, ресурс предоставляет данные о погоде в разных уголках мира, в том числе и Бишкеке. При этом температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР, сегодня в Бишкеке без осадков, днем температура воздуха прогреется до 8-10 градусов тепла, ночью 0… +2.