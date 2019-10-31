Когда отреставрируют дом Терентьева, обсудили в мэрии

Вице-мэр Азизбек Алымкулов провел рабочее совещание с председателем спортивного клуба «Дордой» Шаршеном Касеновым по вопросу затянувшейся реконструкции дома первого старосты (мэра) Бишкека Ильи Терентьева. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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По ее данным, земельный участок, на котором расположен дом, площадью около 5 гектаров находится в ведении Министерства культуры, информации и туризма КР. Само здание в 2001 году передано с баланса управления муниципальным имуществом мэрии столицы в ведение Чуй-Бишкекского территориального управления Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР.

В 2002 году постановлением правительства здание включено в государственный список памятников истории и культуры КР.

«В 2012 году Министерство культуры, информации и туризма КР передало участок ассоциации «Дордой» во временное пользование сроком на 49 лет под проектирование и строительство оздоровительно-спортивного комплекса (стадиона)», — отметили в мэрии.

Представитель спорткомплекса добавил, что в рамках джентельменского соглашения они изъявили желание помочь министерству в восстановлении наследия столицы — дома Ильи Терентьева.

«Он сообщил, что еще в 2015 году перевели 500 тысяч сомов Национальному культурному центру при Министерстве культуры информации и туризма КР (научно-исследовательский проектный институт «Кыргыз реставрация») на разработку проектно-сметной документации, но пока не получили обратной связи и не могут приступить к строительным работам», — отметили в мэрии.

Пока ассоциация занимается благоустройством остальной территории парка: прокладывает брусчатку, сажает деревья.

Вице-мэр столицы Азизбек Алымкулов предложил Шаршену Касенову ускорить проект реставрации и создать для горожан общественное пространство.