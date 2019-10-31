17:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Когда отреставрируют дом Терентьева, обсудили в мэрии

Вице-мэр Азизбек Алымкулов провел рабочее совещание с председателем спортивного клуба «Дордой» Шаршеном Касеновым по вопросу затянувшейся реконструкции дома первого старосты (мэра) Бишкека Ильи Терентьева. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Читайте по теме
Дом Терентьева. Эстафетная палочка мэров Бишкека

По ее данным, земельный участок, на котором расположен дом, площадью около 5 гектаров находится в ведении Министерства культуры, информации и туризма КР. Само здание в 2001 году передано с баланса управления муниципальным имуществом мэрии столицы в ведение Чуй-Бишкекского территориального управления Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР.

В 2002 году постановлением правительства здание включено в государственный список памятников истории и культуры КР.

«В 2012 году Министерство культуры, информации и туризма КР передало участок ассоциации «Дордой» во временное пользование сроком на 49 лет под проектирование и строительство оздоровительно-спортивного комплекса (стадиона)», — отметили в мэрии.

Представитель спорткомплекса добавил, что в рамках джентельменского соглашения они изъявили желание помочь министерству в восстановлении наследия столицы — дома Ильи Терентьева.

«Он сообщил, что еще в 2015 году перевели 500 тысяч сомов Национальному культурному центру при Министерстве культуры информации и туризма КР (научно-исследовательский проектный институт «Кыргыз реставрация») на разработку проектно-сметной документации, но пока не получили обратной связи и не могут приступить к строительным работам», — отметили в мэрии.

Пока ассоциация занимается благоустройством остальной территории парка: прокладывает брусчатку, сажает деревья.

Вице-мэр столицы Азизбек Алымкулов предложил Шаршену Касенову ускорить проект реставрации и создать для горожан общественное пространство.
Ссылка:
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Дом Терентьева. Эстафетная палочка мэров Бишкека
Популярные новости
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в&nbsp;дома горожан Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;разногласиях и&nbsp;ссорах с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Сапар Исаков рассказал о разногласиях и ссорах с Алмазбеком Атамбаевым
Сапара Исакова принудительно доставили в&nbsp;суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Сапара Исакова принудительно доставили в суд по модернизации ТЭЦ Бишкека
Если из&nbsp;горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета Если из горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета
Бизнес
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; снижены процентные ставки на&nbsp;кредиты В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты
Экскурсия в&nbsp;MegaCom для слушателей Высшей политической школы Экскурсия в MegaCom для слушателей Высшей политической школы
Всемирный день сбережений: День открытых дверей в&nbsp;ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан-Ош&raquo; Всемирный день сбережений: День открытых дверей в ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош»
Сложная схема. МЧС заключило четыре договора на&nbsp;аренду одного вертолета Сложная схема. МЧС заключило четыре договора на аренду одного вертолета
31 октября, четверг
16:32
Суд по модернизации ТЭЦ. Процесс отложен из-за самочувствия Жанторо Сатыбалдиева Суд по модернизации ТЭЦ. Процесс отложен из-за самочувс...
16:30
Когда отреставрируют дом Терентьева, обсудили в мэрии
16:15
Внутренние войска преобразованы в военную службу внутренней безопасности МВД
15:58
Обвиненный в госизмене Алтынбек Муралиев освободился из колонии
15:56
Парламент поддержал запрет на добычу урана и тория