Для завершения строительства 400 объектов нужно 13 миллиардов сомов

Депутат парламента Махабат Мавлянова на заседании профильного комитета при обсуждении проекта бюджета на 2020 год обратилась к представителям правительства с вопросом, какие меры принимаются для разработки документации о градостроительном планировании.

Директор Госстроя Бактыбек Абдиев ответил, что для разработки генпланов до 2024-го ежегодно из республиканского бюджета должно было выделяться по 50 миллионов сомов. «Что касается малых населенных пунктов, то в 2018-м выделено 32 миллиона. В этом году на разработку мы просили 18 миллионов сомов, но эта сумма не выделена», — сказал он.

В прошлом году выделено 50 миллионов сомов, на эти средства разрабатываются генпланы 10 городов. В 2019-м — только 9 миллионов. Бактыбек Абдиев

Махабат Мавлянова призвала кабмин обеспечить своевременное финансирование разработки градостроительной документации и подчеркнула, что на сегодня по республике насчитывается более 400 строящихся объектов, для полного завершения которых необходимо около 13 миллиардов сомов. «В проекте бюджета на предстоящий год эти расходы должны быть предусмотрены в приоритетном порядке», — заметила она.

В парламенте правительству также указали на то, что в бюджет необходимо заложить средства на возведение общежитий для выпускников интернатов.