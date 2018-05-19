Разработку генпланов предлагают исключить из Закона «О госзакупках»

Изготовление градостроительной документации предлагают исключить из перечня работ, указанных в Законе «О государственных закупках». Соответствующее предложение вынесло на общественное обсуждение Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве КР.

«В Законе «О государственных закупках» не учитываются затраты времени на выполнение сложнейших, взаимозависимых, взаимосвязанных требований для разработки градостроительной документации. Градостроительные работы являются руководящими материалами длительного пользования для местных органов власти, которые выполняются на основе материалов служебного пользования и требуют постоянной консультации по их реализации со специализированным институтом по градостроительству Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Изготовление градостроительной документации территориального планирования нуждается в объединении усилий органов местного самоуправления, архитектуры и проектировщиков-градостроителей, что противоречит требованиям Закона «О государственных закупках» в части необходимости проведения тендерных операций», — говорится в справке-обосновании.



Кроме того, при разработке градостроительной документации требуется наличие соответствующего допуска к особой важности и совершенно секретным сведениям по работе с топографическими картами и грифом «Секретно», которое согласовывается с Государственным комитетом национальной безопасности, что отсутствует у частных организаций и групп.

Изменения в закон, отмечено в справке, позволят повысить качество изготовления градостроительной документации, а также не допустить негативных тенденций по дезорганизации градостроительной деятельности в республике.