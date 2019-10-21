12:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Азимжан Аскаров пожаловался на начальника колонии: нарушает права осужденных

Отбывающий пожизненное наказание известный правозащитник Азимжан Аскаров призывает отреагировать на неправомерные действия начальника исправительной колонии № 18 Н.Труспекова. Открытое письмо он направил в международные организации и журналистам.

Азимжан Аскаров сообщил, что начальник колонии под предлогом нарушения внутреннего режима отказывает ему в свиданиях с родными и близкими.

По его словам, другие осужденные также жалуются на неправомерные действия Н.Труспекова.

По данным Азимжана Аскарова, начальник колонии разрешал осужденным короткие свидания только через стеклянную перегородку. Многие заключенные просили Н.Труспекова разрешить свидание в комнатных условиях. Однако начальник ИК № 18 отказывает.

«Мои внуки кричали и плакали, они хотели обнять. Я не выдержал и намеревался сломать стекло, чтобы обнять внуков. Меня силой задержали надзиратели. В итоге мне разрешили общаться со своими близкими только через железную решетку», — рассказал правозащитник.

Он отметил, что Н.Труспеков издал приказ о трех сутках ареста в штрафном изоляторе за нарушение режима.

«Если я нарушил внутренний распорядок, почему после моего неправомерного действия Н.Труспеков в срочном порядке организовал специальную комнату для коротких свиданий?» — недоумевает Азимжан Аскаров.

Он считает, что начальник колонии ведет себя так, потому что испытывает к правозащитнику неприязнь.

«Хочу напомнить обязательства Кыргызской Республики по международному праву. Государство является участником целого ряда ключевых договоров ООН в сфере прав человека, в частности Международного пакта о гражданских и политических правах. Но в течение многих лет страна далека от выполнения своих обязательств. Если бы было ограничение выделения грантов, то Кыргызстан задумался бы о выполнении своих обязательств перед международными организациями, в частности о соблюдении прав национальных меньшинств», — заметил правозащитник.

Громкое дело Азимжана Аскарова пересматривалось два года назад по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с решением Комитета ООН по правам человека, признавшего, что правозащитник был произвольно задержан и подвергнут пыткам. Более того, он содержался в условиях, унижающих человеческое достоинство, а также лишен права на справедливое судебное разбирательство.

Правозащитника приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.
Ссылка:
просмотров: 48
Версия для печати
Материалы по теме
Пострадавшие по делу Азимжана Аскарова вознамерились забрать у него дом
По поводу госпитализации Азимжана Аскарова в ГСИН никто не обращался
Дело Азимжана Аскарова. Кыргызстан в очередной раз пренебрег правами человека
Дело Азимжана Аскарова. Адвокаты обратятся в Верховный суд
Правозащитнику Азимжану Аскарову пожизненный срок не сократили
Адвокат объяснил, почему Аскарова нельзя было судить за межнациональную рознь
Азимжан Аскаров просит разрешить участие в суде по пересмотру его дела
Дело Азимжана Аскарова пересмотрят по новым обстоятельствам
Азимжан Аскаров был в теме обсуждения Федерики Могерини и Чингиза Айдарбекова
Федерику Могерини призывают выступить за освобождение Азимжана Аскарова
Популярные новости
Конвой и&nbsp;заломленные руки. Что ждет Атамбаева в&nbsp;случае отказа от&nbsp;участия в&nbsp;суде Конвой и заломленные руки. Что ждет Атамбаева в случае отказа от участия в суде
Отец мальчика, покончившего с&nbsp;собой из-за шоколадки, обратился в&nbsp;прокуратуру Отец мальчика, покончившего с собой из-за шоколадки, обратился в прокуратуру
Путешественница из&nbsp;Франции нашлась Путешественница из Франции нашлась
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Генерал Артур Медетбеков о&nbsp;работе госкомиссии Беспорядки в Кой-Таше. Генерал Артур Медетбеков о работе госкомиссии
Бизнес
Как выжить в&nbsp;цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в&nbsp;картинках Как выжить в цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в картинках
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
21 октября, понедельник
12:06
Азимжан Аскаров пожаловался на начальника колонии: нарушает права осужденных Азимжан Аскаров пожаловался на начальника колонии: нару...
11:49
Работники КГРК просят не торопиться с запретом на добычу и переработку урана
11:07
Дворец спорта в Бишкеке наконец отремонтировали. Почему горожане возмущены
11:00
Как повышение зарплаты рассорит учителей в школах Кыргызстана
10:48
Подозреваемых в убийстве владельца кафе «Мадина» водворили в СИЗО-1