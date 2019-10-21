Азимжан Аскаров пожаловался на начальника колонии: нарушает права осужденных

Отбывающий пожизненное наказание известный правозащитник Азимжан Аскаров призывает отреагировать на неправомерные действия начальника исправительной колонии № 18 Н.Труспекова. Открытое письмо он направил в международные организации и журналистам.

Азимжан Аскаров сообщил, что начальник колонии под предлогом нарушения внутреннего режима отказывает ему в свиданиях с родными и близкими.

По его словам, другие осужденные также жалуются на неправомерные действия Н.Труспекова.

По данным Азимжана Аскарова, начальник колонии разрешал осужденным короткие свидания только через стеклянную перегородку. Многие заключенные просили Н.Труспекова разрешить свидание в комнатных условиях. Однако начальник ИК № 18 отказывает.

«Мои внуки кричали и плакали, они хотели обнять. Я не выдержал и намеревался сломать стекло, чтобы обнять внуков. Меня силой задержали надзиратели. В итоге мне разрешили общаться со своими близкими только через железную решетку», — рассказал правозащитник.

Он отметил, что Н.Труспеков издал приказ о трех сутках ареста в штрафном изоляторе за нарушение режима.

«Если я нарушил внутренний распорядок, почему после моего неправомерного действия Н.Труспеков в срочном порядке организовал специальную комнату для коротких свиданий?» — недоумевает Азимжан Аскаров.

Он считает, что начальник колонии ведет себя так, потому что испытывает к правозащитнику неприязнь.

«Хочу напомнить обязательства Кыргызской Республики по международному праву. Государство является участником целого ряда ключевых договоров ООН в сфере прав человека, в частности Международного пакта о гражданских и политических правах. Но в течение многих лет страна далека от выполнения своих обязательств. Если бы было ограничение выделения грантов, то Кыргызстан задумался бы о выполнении своих обязательств перед международными организациями, в частности о соблюдении прав национальных меньшинств», — заметил правозащитник.

Громкое дело Азимжана Аскарова пересматривалось два года назад по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с решением Комитета ООН по правам человека, признавшего, что правозащитник был произвольно задержан и подвергнут пыткам. Более того, он содержался в условиях, унижающих человеческое достоинство, а также лишен права на справедливое судебное разбирательство.

Правозащитника приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.