Из Кыргызстана в Россию военным самолетом отправили варенье для кадетов

На аэродроме Объединенной российской военной базы состоялась передача необычного груза — партии домашнего варенья. Об этом сообщила пресс-служба базы.

По ее данным, в военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушно-космических сил РФ погрузили более 7 тысяч банок вкуснейшего и натурального лакомства. Его общий вес составил более 3 с половиной тонн.

«Варенье из малины, клубники, вишни и других иссык-кульских ягод, а также фруктов доставят на аэродром Подмосковья. Затем груз перевезут в Ярославскую область, в кадетскую гимназию при мужском монастыре Свято-Алексиевской пустыни. В гимназии живут и учатся более 700 детей-сирот. Среди воспитанников есть восемь кыргызстанцев, а четыре ее выпускника из КР теперь учатся в вузах Москвы», — рассказали в пресс-службе базы.