Посол Великобритании: Однажды в Кыргызстане меня приняли за принца Чарльза

Чуть более трех месяцев назад назначен новый посол Великобритании в Кыргызстане. Им стал Чарльз Гарретт. В интервью 24.kg он рассказал о любимых местах в стране, сравнении с принцем Уэльским и изучении кыргызского.

Чарльз Гарретт вот уже 32 года является дипломатом. Часть этого времени он провел в Восточной Азии: работал в Гонконге и на Тайване, а также в Европе — на Кипре и в Швейцарии.

Помимо Министерства иностранных дел, я три года работал в оргкомитете Олимпийских игр в то время, когда они проходили в Лондоне. Это была фантастическая работа! Чарльз Гарретт

А потом он вернулся в Министерство иностранных дел, чтобы стать послом в Македонии.

«Вне работы у меня есть семья, жена и пятеро детей, которые отнимают у меня много времени, энергии и любви. Моя страсть — горы, езда на велосипеде и футбол, а именно просмотр футбольных матчей. Я болею за «Арсенал», — признается Чарльз Гарретт.

Фото посольства Великобритании в КР. Чарльз Гарретт во время интервью с журналистом 24.kg

— Я знаю, что ваше детство отчасти связано с Советским Союзом...

— Абсолютно верно. Я родился не в Великобритании, а в Финляндии. Родители жили в Москве, когда мама была беременна мной. Им сказали, что рожать в Москве не очень хорошая идея из-за обстановки в больницах. К тому же было бы лучше, если бы я родился не в Советском Союзе, а в Западной стране.

Так что я родился в Финляндии и вырос в основном за границей. Провел около 10 лет моего детства в Москве, Германии и Вене. Мне нравится думать, что сейчас я работаю в стране, где жил в детстве, потому что Бишкек (Фрунзе) был частью Советского Союза.

Мои родители прилетали во Фрунзе, в старый аэропорт, который сейчас уже не работает. Думаю, в том, что я сейчас здесь живу, есть определенная романтика. Хочу в следующем году привезти родителей сюда. Чарльз Гарретт

— Отсюда, наверно, и ваш хороший русский?

— Нет, в то время дипломатическое сообщество в Москве было очень закрытым. Было очень сложно общаться с русскими. Я учился в международной англо-американской школе в Москве. А потом поехал в Великобританию в школу-интернат. Так что большую часть года говорил по-английски. У нас были один или два русских знакомых, которых мы иногда видели, но это малая возможность выучить язык.

Интерес к русскому разговорному у меня действительно был. Когда в 13 лет я пошел в среднюю школу, у меня появилась возможность выучить русский язык. Я сразу сказал: «Да, я хочу выучить его».

Фото посольства Великобритании в КР. Чарльз Гарретт во время интервью с журналистом 24.kg

— Вы приехали в Кыргызстан 3,5 месяца назад. Что вы знали о стране до визита?

— Сейчас благодаря интернету есть доступ к огромному количеству информации обо всем, что важно. И конечно, после того как я был назначен на должность здесь, еще до приезда, я уже многое узнал о стране. Я знал много о географии, политике, обществе, экономике.

Я также посмотрел несколько кыргызских фильмов. К примеру, «Джамиля». Он хорошо отражает Кыргызстан в другую эпоху. Дает огромное представление о культуре страны. Чарльз Гарретт

Так что я примерно знал, чего ожидать. Но, конечно, интернет дает лишь небольшую часть общей картины.

— Изменилось ли ваше мнение о стране, когда вы сюда приехали?

— Когда я приехал, безусловно, узнал горы, здания. Но так как интернет еще не научился передавать запахи и атмосферу, для меня было все в новинку. Я ощутил теплоту людей, вдохнул запахи, прочувствовал атмосферу страны. Это стало чудесным открытием для меня.

До приезда в Кыргызстан я не думал, что в стране так активно развивается креативный сектор. В интернете об этом не писали.

— Вы уже успели побывать не только в Бишкеке и его окрестностях. Что больше всего удивляет в нашей стране?

— Одна из причин уникальности республики — Цeнтpaльнoазиaтcкий регион. Кыргызстан — единственная страна, которая приложила реальные усилия для развития демократии, чтобы обеспечить свободу выражения мнений, свободу слова, что, безусловно, прекрасно и удивительно.

Меня удивляет, что люди как налогоплательщики не требуют больше, от правительства и властей, не высказывают недовольств и не предпринимают мер для улучшения своих жизней. Я часто слышу о недовольствах среди населения, но еще не видел, чтобы предпринимались активные действия для решения проблем. Чарльз Гарретт

У меня есть маленький, но личный пример. Через две недели после приезда я купил машину у другого дипломата, и мне нужно было зарегистрировать ее. Прошло три месяца, но дело до сих пор не завершено. Я понимаю, это типичный бюрократический процесс, который также существует в Великобритании, но у нас процедуры не занимают так много времени. Уверен, что подобные процессы могут быть проще и быстрее.

Никак не могу понять, почему люди не убирают за собой мусор. У страны невероятная природа, а люди приезжают, наслаждаются этой красотой и оставляют мусор, не сохраняя место таким, как было до них.

Фото Чарльза Гарретта. Послу Великобритании нравится бывать в горах близ Бишкека

— Были ли у вас уже какие-то забавные случаи здесь?

— Был необычный. Я отправился в поездку с коллегами в Баткенскую область. Посольство поддерживает там проект строительства ирригационного канала для поддержки местных фермеров в приграничном регионе, повышения прибыльности и в целом для укрепления стабильности в этом трудном районе. Мы отправляемся туда и едем в горы по этим дорогам, которые больше напоминают скалы, чем дороги.

В конце концов, добрались до места у деревни, где отремонтировали этот оросительный канал. Большая группа жителей уже стояла в ожидании церемонии. Я вышел из машины и, конечно, там были две девушки с хлебом и солью.

Во время мероприятия я услышал, как кто-то спросил: «Это принц Чарльз или король Чарльз приехал в нашу деревню?» Я засмеялся и подумал, что не буду говорить им, что я просто посол Великобритании. Чарльз Гарретт

— Есть ли что-то в Бишкеке, Кыргызстане, что вам напоминает об Англии, родных местах?

— Одна вещь, которая поразила меня, — сходство между таксистами Бишкека и Лондона. В обоих местах 99 процентов водителей такси, которых вы встречаете, очень профессиональны, эффективно выполняют свою работу. Они могут заговорить с вами и поддержать хорошую беседу. Они могут молчать. Один процент из них просто хочет поспорить.

— А как вам политическая подкованность таксистов?

— О, это отдельная история. Однажды вечером я сел в такси и начал разговор с водителем, чтобы попрактиковаться в русском. Он, должно быть, предположил, что я из Америки, потому что начал критиковать Дональда Трампа, американскую систему, саму Америку, ее роль в мире, и он все продолжал и продолжал...

В конце концов, мне пришлось сказать ему, что я не американец, я из Лондона. Возникла небольшая пауза. И он сказал: «Дэвид Кэмерон». И начал критиковать Дэвида Кэмерона, британскую демократию. Это было очень забавно и напомнило мне себя, сидящего в такси в Лондоне.

Но в целом Кыргызстан сильно отличается от Великобритании: разная география, культуры, традиции, еда, политика. И это именно то, что мне нравится.

Я не хочу быть дипломатом в своей стране. Я хочу быть дипломатом в интересном, экзотическом месте, таком как Кыргызстан. Чарльз Гарретт

— У вас есть любимое место в Бишкеке или Кыргызстане?

— Мне нравятся рынки в Бишкеке. Возможно, вы видели мою поездку на Аламединский рынок. Я люблю их, потому что это место, где люди абсолютно естественны, реальны. Это не дипломатический прием, не парламент, не прибыльный бизнес. Это люди, живущие обычной жизнью. Я езжу туда, чтобы поговорить с ними. В любом случае они замечательные, это масса активности и энергии, ведение бизнеса, вы видите людей, говорите с людьми со всей страны.

Когда я ездил на Аламединский, там были люди из Чуйской и Таласской областей, Нарына, отовсюду. Это прекрасная картина. Чарльз Гарретт

Мне нравится кататься на велосипеде, и я выезжаю из Бишкека, как только представляется возможность. Был на горнолыжной базе ЗИЛ, там невероятно красиво. Был в Ала-Арче несколько раз. Это самое прекрасное место для поездки на велосипеде, и когда вы туда добираетесь, горы так прекрасны. Это действительно фантастика. Я составляю список любимых мест, который уже довольно длинный.

— Может, есть места, которые вы бы хотели посетить, но еще не добрались до них?

— С нетерпением жду поездки в Нарын в ноябре, где встречусь со студентами в университете. Я еще не был в Оше, я не плавал в озере Иссык-Куль. Есть несколько гор, на которые я хочу подняться.

Один из моих сыновей хочет подняться на пик Ленина, и он попросил меня сделать это с ним. Чарльз Гарретт

Еще Каракол — я был там недолго. Невероятный город. Я должен вернуться туда.

— По чему вы скучаете, чего не хватает здесь?

— В Бишкеке недостаточно людей, которые болеют за футбольный клуб «Арсенал». А если серьезно, мне не хватает очень немногого, связанного с Великобританией. Я дипломат. Я выбрал этот род деятельности, потому что мне нравится работать за границей. Конечно, было бы приятно получить любимый сыр или любимый шоколад из Великобритании. Но это не значит, что я должен просто сидеть дома и хотеть сыр или шоколад.

— Как вам национальная кыргызская кухня?

— Ваша национальная еда просто изумительна. Я уже сидел в юрте, и у меня был целый банкет: мясо, бешбармак. Пил жидкий курут — просто замечательно. Пробовал кумыс.

Я попробовал его с моим другом из Великобритании — двоюродным братом Джеймса Бланта. Он путешествует по миру на мотоцикле и остановился в Кыргызстане. Чарльз Гарретт

Мы пошли поесть кыргызскую еду. Ели лагман, манты, самсы и прочее. Ну и конечно, пили кумыс. Было очень вкусно.

— Какое национальное блюдо вам нравится больше всего?

— Самсы. Я еще не ел ошские, но пробовал таласские и бишкекские. У нас есть очень похожее блюдо в Великобритании. Оно называется «Корниш пасти». Это мясо внутри теста. Но самсы вкуснее, хотя, думаю, моя мама будет не рада такое услышать.

— Есть блюдо, которое вы боитесь попробовать?

— Нет. Я хочу попробовать все. Мне может что-то не понравиться, но единственное, что кажется слегка непривычным, — это огромное количество мяса в еде. Я имею в виду, что в Европе мы привыкли к небольшому количеству мяса и большому количеству овощей. Здесь совсем другое — немного овощей и почти половина барана в блюде.

Фото Чарльза Гарретта. Посол Великобритании с выпускниками и стипендиатами программы Chevening

— Что вас очаровало или разочаровало при знакомстве с местным населением?

— Я еще не встречал ничего, что бы меня расстроило.

Теплота и гостеприимство просто необычайные. И есть реальный интерес к Великобритании. Чарльз Гарретт

И я очень рад встречаться с людьми, говорить с ними. Им интересно, что посольство может предложить. Это страна, в которой преобладают разговоры о соседях, особенно Китае, России, Казахстане. А Великобритания иногда рассматривается как страна, о которой мало что известно. Но сам факт того, что о странах дальнего зарубежья тоже говорят, — признак открытости людей. Я думаю, что это замечательно.

Фото Чарльза Гарретта. Открытие того самого канала, где его приняли за принца Уэльского

— Как вы думаете, стоит ли вернуться в Кыргызстан, однажды посетив его, и почему?

— Я упомянул двоюродного брата Джеймса Бланта. Он приехал сюда на мотоцикле и сказал: «Я не собираюсь ехать через Кыргызстан. Я собираюсь оставить свой мотоцикл здесь и вернуться во второй раз, чтобы проехать по стране, а затем вернуться в третий раз, чтобы снова сделать это». Я думаю, что поступлю точно так же через четыре года. Я уже влюбляюсь в Кыргызстан.

— Я прочитала в вашем Instagram, что вы начали учить кыргызский?

— Ооба («да» по-русски. — Прим. 24.kg)

— Почему решили учить язык?

— Когда я приехал сюда, Министерство иностранных дел определило русский как язык общения, потому что это было необходимо для бизнеса. Но это не язык большинства людей в стране. Это язык, который полезно понимать, когда кто-то на нем говорит.

Я всегда верил, что, когда едешь на работу в другую страну, выучить что-то на местном языке — это знак уважения. Чарльз Гарретт

Но это не просто вежливость, а способ понимания. Если бы я был литератором, я бы сказал: это окно в душу, способ понимания культуры.