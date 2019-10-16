Освобождение Батукаева. В России допрошена сестра кримавторитета

Следственные органы России допросили сестру вора в законе Азиза Батукаева. Об этом 24.kg сообщил адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев.

По его словам, Яху Батукаеву допросили в рамках досудебного производства по освобождению криминального авторитета.

«Яха Батукаева была допрошена следственными органами с участием кыргызстанского следователя. Допрос производился в России, но сам Азиз Батукаев не был допрошен. Его сестра не указала на конкретное лицо, которое совершило преступление. Она рассказала, что ею предпринимались меры, направленные на освобождение больного брата и вывоз его из страны», — сказал Замир Жоошев.

Обвиняемыми по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходят 19 человек, среди них бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Ему предъявлено обвинение по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР.