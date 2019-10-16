Освобождение Батукаева. В деле нет доказательств выздоровления вора в законе

В деле об освобождении вора в законе Азиза Батукаева нет документов о том, что он выздоровел. Об этом 24.kg сообщил адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев.

По его словам, следствие должно было проверить состояние здоровья криминального авторитета, но этого не сделано.

«У Азиза Батукаева должны были взять анализы, проверить его здоровье и состояние на сегодняшний день. Кроме того, по поручению следствия его должны были допросить как объект преступления. В частности, выяснить, с чем он связывает свой выезд из страны и освобождение. Ни того, ни другого следственные органы не сделали, соответственно, в материалах нет доказательств того, что он выздоровел. Следствие ссылается лишь на то, что если Азиз Батукаев до сих пор жив, значит, он здоров», — сказал Замир Жоошев.

Защита Алмазбека Атамбаева намерена заявить ходатайство о проведении анализов и установлении состояния здоровья Азиза Батукаева.

«Мы также намерены просить суд выдать поручение о том, чтобы Азиза Батукаева допросили», — отметил Замир Жоошев.

Обвиняемыми по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходят 19 человек, среди них бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Ему предъявлено обвинение по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР.