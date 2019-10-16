21:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. В деле нет доказательств выздоровления вора в законе

В деле об освобождении вора в законе Азиза Батукаева нет документов о том, что он выздоровел. Об этом 24.kg сообщил адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев.

По его словам, следствие должно было проверить состояние здоровья криминального авторитета, но этого не сделано.

«У Азиза Батукаева должны были взять анализы, проверить его здоровье и состояние на сегодняшний день. Кроме того, по поручению следствия его должны были допросить как объект преступления. В частности, выяснить, с чем он связывает свой выезд из страны и освобождение. Ни того, ни другого следственные органы не сделали, соответственно, в материалах нет доказательств того, что он выздоровел. Следствие ссылается лишь на то, что если Азиз Батукаев до сих пор жив, значит, он здоров», — сказал Замир Жоошев.

Защита Алмазбека Атамбаева намерена заявить ходатайство о проведении анализов и установлении состояния здоровья Азиза Батукаева.

«Мы также намерены просить суд выдать поручение о том, чтобы Азиза Батукаева допросили», — отметил Замир Жоошев.

Обвиняемыми по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходят 19 человек, среди них бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Ему предъявлено обвинение по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР.
Ссылка:
просмотров: 410
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Батукаева. В России допрошена сестра кримавторитета
Разбирательство по делу Азиза Батукаева будет проходить в закрытом режиме
Освобождение Батукаева. В проведении судмедэкспертизы Раимжанову отказано
Дело Батукаева. Суд не будет исключать доказательства вины подсудимого Атамбаева
Дело Батукаева. Против Индиры Джолдубаевой дал показания бывший судья
Освобождение Батукаева. Суд отказался рассекречивать один том уголовного дела
Освобождение Азиза Батукаева. Калыбека Качкыналиева оставили под стражей
Освобождение Батукаева. Суд не прекратил уголовное дело в отношении Атамбаева
Дело Батукаева. Предварительные слушания пройдут без участия Алмазбека Атамбаева
Дело Батукаева. Адвокат не исключает принудительного привода Алмазбека Атамбаева
Популярные новости
Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на&nbsp;процесс по&nbsp;делу Батукаева Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева
Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и&nbsp;дело Батукаева ушло в&nbsp;суд Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и дело Батукаева ушло в суд
Как из&nbsp;охранника превратиться во&nbsp;владельца бизнеса в&nbsp;Москве&nbsp;&mdash; история успеха Как из охранника превратиться во владельца бизнеса в Москве — история успеха
Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает выгодные депозиты для бизнеса «Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты для бизнеса
Депутат ЖК&nbsp;Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая Депутат ЖК Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая
То, что нас связывает,&nbsp;&mdash; семейный тариф &laquo;О!Семья&raquo; То, что нас связывает, — семейный тариф «О!Семья»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Чалбай&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Чалбай»
16 октября, среда
21:22
Перебои в работе кол-центра мэрии Бишкека объяснили техническими работами
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 октября: без осадков
20:44
Освобождение Батукаева. В деле нет доказательств выздоровления вора в законе
20:37
На ремонт закрывают еще один участок улицы Московской
20:26
Убийство Анарбая Мамажакыпова. Заседание суда прошло без обвиняемого и адвокатов