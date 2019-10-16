Освобождение Батукаева. В проведении судмедэкспертизы Раимжанову отказано

В Первомайском районном суде Бишкека проходят предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

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В ходе судебного заседания адвокат главы Центра гематологии Абдухалима Раимжанова Нина Зотова заявила ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья ее подзащитного.

По словам юриста, ее подзащитный находится в тяжелом состоянии, «у него болезнь позвоночника».

«От этого зависело другое ходатайство — о выделении материалов дела в отношении Раимжанова в отдельное производство. Мой подзащитный болен, он не может сидеть и стоять. Ему необходимо периодически лежать. Однако суд не удовлетворил ходатайство», — прокомментировала решение суда Нина Зотова.

Обвиняемыми по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходят 19 человек, среди них бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Ему предъявлено обвинение по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР.