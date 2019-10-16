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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Дело Батукаева. Суд не будет исключать доказательства вины подсудимого Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека проходят предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Адвокаты бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева заявили ходатайство об исключении некоторых доказательств из материалов дела. В частности, двух протоколов очной ставки между Алмазбеком Атамбаевым и экс-генеральным прокурором Аидой Саляновой, а также между обвиняемым Атамбаевым и бывшим вице-премьер-министром Шамилем Атахановым.

«Мы просим исключить эти доказательства, поскольку Алмазбек Атамбаев не давал показания, а очная ставка проводится только при наличии существенных противоречий в показаниях двух лиц. При отсутствии показаний Атамбаева о противоречиях не может идти речи. На основании этого мы просим исключить из перечня доказательств эти протоколы как недопустимые», — сказал представитель защиты бывшего главы государства Замир Жоошев.

Адвокат экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой Алия Турумбекова также просила исключить из списка доказательств показания бывшего судьи Жапара Эрматова.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Эмилбек Каипов отказал в удовлетворении обоих ходатайств.

Обвиняемыми по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходят 19 человек, среди них бывший президент Алмазбек Атамбаев. Ему предъявлено обвинение по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР.
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