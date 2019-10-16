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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Дело Батукаева. Против Индиры Джолдубаевой дал показания бывший судья

В уголовном деле о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева против бывшего генерального прокурора Кыргызстана Индиры Джолдубаевой дал показания экс-судья Жапар Эрматов. Об этом 24.kg сообщила адвокат Алия Турумбекова.

По ее словам, Жапар Эрматов заявил, что Индира Джолдубаева якобы дала ему указания о том, чтобы он отпустил Азиза Батукаева по болезни, в случае, если на то будут основания. Однако бывший судья не помнит, с какого абонентского номера он сам ей звонил и каким номером пользовался на тот момент.

«Не может быть, чтобы судья не помнил, каким абонентским номером он пользовался. Я ходатайствовала о том, чтобы установить, какими номерами пользовались Жапар Эрматов и Индира Джолдубаева. Были ли эти связи. Следственные органы не сделали этого. Я также ходатайствовала о проведении психолого-психиатрической экспертизы, чтобы установить, подвержен ли судья Эрматов психологическому давлению. Однако следствие не рассмотрело мое прошение», — сказала Алия Турумбекова.

Она добавила, что уголовное дело об освобождении Азиза Батукаева передано в суд лишь по четверым обвиняемым, которые отказались от сделки со следствием.

«Таким образом, следствие пытается натравить остальных фигурантов друг на друга. Более того, следователь пытается контролировать показания лиц, заключивших соглашение со следствием, чтобы они не отказались от ранее сказанного», — добавила юрист.

Обвиняемыми по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходят 19 человек, среди них бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Ему предъявлено обвинение по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР.
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