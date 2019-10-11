Мэрия приглашает бишкекчан на соревнования по маунтинбайку

В Бишкеке пройдут открытые соревнования по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри» «КАРАГАЧ-TRAIL» при поддержке столичного муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, они состоятся в воскресенье, 13 октября, в 10.00 в Карагачевой роще.

В них могут участвовать горожане и гости столицы, достигшие совершеннолетия, а также велосипедисты 16-18 лет с письменного разрешения родителей или официальных опекунов.

Важно иметь горный велосипед, шлем, документы, удостоверяющие личность.

Регистрация пройдет непосредственно перед стартом. Участник должен оплатить обязательный взнос в 500 сомов.

Гонки проводятся в пяти категориях:

«Мастер-класс» — участники от 16 до 50 лет. Количество кругов — 5.

«Элита» — участники от 16 до 50 лет, ранее занимавшие призовые места на велогонках любого формата. Количество кругов — 7.

«Ветераны» — участники от 50 лет и старше. Количество кругов — 4.

«Электробайки» — участники на велосипедах любой конструкции, имеющие привод от электродвигателя. Количество кругов — 7.

«Девушки» — возможна при участии более трех участниц, количество кругов — 5.

Более подробную информацию можно получить по номеру 0702125050 — Улан Бусурманкулов.