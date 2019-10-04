В Бишкеке издана книга члена Союза писателей Кыргызстана Софьи Нурматовой о Пишпеке конца XIX — начала XX века «1913 год Пишпек. Восточный ветер». Об этом 24.kg сообщила сама автор.

«Книга повествует о деятельности органов самоуправления города Пишпека того времени — городской управы и городской думы, которая носила название собрание уполномоченных. Она состояла из 15 человек, и они не получали ни зарплат и дивидендов (в силу малочисленности населения в городе по сравнению с городами Ташкент и Верный, в которых думы состояли из 50 и больше человек). Работали в силу своего отношения к городу и своих жизненных идеалов», — сказала Софья Нурматова.

Все факты и фамилии достоверные. Книга издана при поддержке посольства России в КР.

Фото обложки книги «1913 год Пишпек. Восточный ветер»

Две книги автор уже передала в Национальную библиотеку Кыргызстана. Издание будет полезно всем, кому интересна история Бишкека.