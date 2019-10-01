Новый антитабачный закон «наносит сознательный ущерб предпринимателям»

«Проект закона «О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака и воздействия табачного дыма», рассматриваемый сейчас депутатами Жогорку Кенеша, наносит сознательный ущерб предпринимателям, которых буквально исключили из процесса обсуждения», — заявил исполнительный директор Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана Артур Ташибеков.
«Мы с этим не согласны и требуем, следуя букве закона, привлечь в рабочую группу АРВ бизнес-ассоциации для тщательной правовой, экономической и антикоррупционной экспертизы», — заявил Артур Ташибеков.
Правительство Кыргызстана в заключении к законопроекту указало, что методика АРВ нарушена, а плановые цифры по снижению уровня курения и связанных с ним заболеваний, как и варианты регулирования (помимо «оставить как есть»), «забыли» указать, отметили в ассоциации.
Законопроекту нужна ревизия неэффективных и коррупционных мер. Они в нем точно есть.Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана
«Например, предложение пополнить рынок легальных табачных продуктов насваем, который передает кишечные инфекции и вирусный гепатит из-за экскрементов животных в его составе», — говорится в заявлении ассоциации.
«В числе других сомнительных для государственного бюджета, предпринимателей и населения мер по борьбе с табаком законопроектом предложено ввести провалившуюся ранее алкогольную «100 метровку» на продажу табака, убрать сигареты с витрин под прилавок и повсеместно закрыть «курилки». А также ввести новый налог для курящих — 1 тыйын с каждой сигареты для финансирования антитабачных кампаний», — отметили в ассоциации.
«Бизнес-ассоциации в составе рабочей группы АРВ помогут выявить противоречия с действующими законами и сгладить возможный негатив, до, а не после введения закона», — считает Артур Ташибеков.
Нам не нужен непродуманный закон с коррупционными рисками, подготовленный однобоко, без учета мнения всех заинтересованных сторон. Только законный процесс АРВ сделает его исполнимым на практике.Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана
- «Проекты нормативных правовых актов, направленные на регулирование предпринимательской деятельности, подлежат анализу регулятивного воздействия в соответствии с методикой, утвержденной правительством». Закон КР от 20.07.2009 года № 241 «О нормативных правовых актах КР».