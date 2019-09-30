Сагынбек Абдрахманов требует вернуть печать и документы СДПК. Грозит судом

Председатель альтернативной СДПК Сагынбек Абдрахманов требует вернуть печать и документы политической организации, а также грозит очередным судом. Об этом он рассказал 24.kg.

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По его словам, свидетельство Министерства юстиции о том, что партия, которую возглавил он, прошла регистрацию, еще не получено. Для этого нужно представить учредительные документы и печать.

«Но они, как выяснилось, утеряны. Мы будем настаивать, чтобы их вернули, тем более есть решение суда в нашу пользу», — сказал Сагынбек Абдрахманов.

Он добавил, что не верит в версию об утере: просто сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева не хотят их возвращать законному, то есть ему, как отметил Абдрахманов, владельцу.

Следователи Военной прокуратуры 12 сентября изъяли документы из офиса СДПК. После событий 7-8 августа на здание «Медиа Форума» наложен арест, штаб партии опечатан.

Напомним, бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес политорганизации. Бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники считают решение незаконным, они обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.