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Власть

Ирину Карамушкину и других депутатов исключили из партии СДПК

Депутатов Жогорку Кенеша, участвовавших в событиях в Кой-Таше, исключили из партии СДПК. Об этом 24.kg рассказал председатель политорганизации Сагынбек Абдрахманов. 

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По его словам, из партии исключены Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, Мурадыл Мадеминов, Карамат Орозова и Анвар Артыков. Сагынбек Абдрахманов направил в ЦИК документы об исключении этих нардепов из рядов социал-демократов. 

Анвар Артыков назвал это решение изначально абсурдным, поскольку он не состоит в партии СДПК. А Ирина Карамушкина подчеркнула, что считает деятельность СДПК во главе с Сагынбеком Абдрахмановым незаконной.

Напомним, что бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля Министерство юстиции зарегистрировало его председателем партии СДПК и изменило адрес политорганизации. Бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.
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