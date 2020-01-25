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Общество

Сагынбек Абдрахманов назвал отказ суда рассматривать иск к Атамбаеву смешным

Председатель альтернативной СДПК Сагынбек Абдрахманов прокомментировал 24.kg отказ Первомайского районного суда Бишкека рассматривать его исковое заявление к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и депутату Асель Кодурановой, временно исполняющей обязанности главы партии.

По мнению истца, основания, которые привел суд, смешные. «Они не могут препятствовать рассмотрению дела по существу. Еще такой момент — определение вынесено через семь месяцев после принятия иска судом к производству и играет на руку ответчикам, которые всячески препятствуют рассмотрению наших требований. Но решение суда не лишает нас права на вторичное обращение в суд с таким же иском к тем же лицам», — подчеркнул Сагынбек Абдрахманов.

Теперь у СДПК два варианта: обжаловать определение в вышестоящую судебную инстанцию или подать новый иск. Мы решили подать новый.

Сагынбек Абдрахманов

Напомним, бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес политорганизации. Бывший глава государства и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.

Ранее Сагынбек Абдрахманов выиграл суд по отчуждению печати и учредительных документов партии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141580/
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