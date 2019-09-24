Члены госкомиссии по событиям в Кой-Таше поедут в родовое село Атамбаева

Члены госкомиссии по расследованию событий в селе Кой-Таш 7-8 августа проведут выездное заседание в родовом селе бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Встретятся они и с жителями села Арашан. Об этом 24.kg рассказал член комиссии генерал-майор спецслужб Артур Медетбеков.

Читайте по теме Кому предъявили обвинение по событиям в Кой-Таше, рассказала Генпрокуратура

По его словам, для воссоздания объективной картины необходимо заслушать все стороны.

«Мы работаем беспристрастно. Поэтому нам важны показания непосредственных участников тех событий, простых жителей, которые расскажут, что видели. Мы готовы и к жесткой оценке, и к нагнетанию обстановки, и к критике. Но выслушать показания мы обязаны», — отметил Артур Медетбеков и добавил, что работу комиссии продлили до 15 октября.

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Заключение они должны представить Жогорку Кенешу.