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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (234)

Члены госкомиссии по событиям в Кой-Таше поедут в родовое село Атамбаева

Члены госкомиссии по расследованию событий в селе Кой-Таш 7-8 августа проведут выездное заседание в родовом селе бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Встретятся они и с жителями села Арашан. Об этом 24.kg рассказал член комиссии генерал-майор спецслужб Артур Медетбеков.

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По его словам, для воссоздания объективной картины необходимо заслушать все стороны.

«Мы работаем беспристрастно. Поэтому нам важны показания непосредственных участников тех событий, простых жителей, которые расскажут, что видели. Мы готовы и к жесткой оценке, и к нагнетанию обстановки, и к критике. Но выслушать показания мы обязаны», — отметил Артур Медетбеков и добавил, что работу комиссии продлили до 15 октября. 

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Заключение они должны представить Жогорку Кенешу.
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