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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (224)

Клара Сооронкулова намерена выйти из состава госкомиссии по событиям в Кой-Таше

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова хочет выйти из состава госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа. Она объяснила 24.kg почему.

По словам юриста, ее и бывшего главного врача Бишкекской станции скорой помощи Жаркынбека Касымбекова включили в состав комиссии, но ни на одном из заседаний она еще не присутствовала. 

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«Но я не хожу не потому, что не хочу. Меня никто не приглашает, не извещает. Я даже не в курсе, по каким дням эта комиссия собирается. Зачем я там тогда нужна? Для галочки? Так я лучше выйду», — сказала Клара Сооронкулова и добавила: залог объективного рассмотрения проблемы — всестороннее изучение с привлечением незаинтересованных сторон, гражданских активистов, правозащитников и компетентных юристов. 

Напомним, госкомиссия должна выяснить, кто готовил мероприятие в Кой-Таше с участием антитеррористического спецподразделения «Альфа».

Представителям комиссии предстоит также определить, почему на задержание не был сразу отправлен милицейский СОБР.

Позже действиям руководства силовых ведомств будет дана соответствующая правовая и политическая оценка.

Вся документация по этому вопросу носит гриф «секретно». Оглашению данные сведения не подлежат. Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша.
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