Госкомиссия по Кой-Ташу. Замминистра заявил, что милиция не бросалась камнями

Заместители министра внутренних дел Алмаз Орозалиев и Памир Асанов ответили на вопросы госкомиссии по событиям в селе Кой-Таш.

Алмаз Орозалиев рассказал, что 7 августа он находился в командировке в Балыкчи, а глава ведомства — в Нарынской области. О событиях заместитель министра узнал из интернета.

Читайте по теме Госкомиссия по Кой-Ташу. Действия Курсана Асанова считают незаконными

«По телефону я связался с министром, он дал команду, чтобы я поехал в Кой-Таш. Когда прибыл, на месте находился Курсан Асанов. Личный состав стоял на центральной улице. С южной стороны трассу перекрыли сельхозтехникой и камнями. Я собрал всех руководителей, дал им задание перейти в боевую готовность. Мы сначала отодвинули сельхозтехнику, на второй баррикаде что-то горело, милиция и это убрала. Чуть дальше стояло около 200 человек. Они бросали в милицию камни, в этот момент ранили Самата Курманкулова», — сказал Алмаз Орозалиев.

Он добавил, что спустя некоторое время к милиции на встречу шли Асель Кодуранова и Равшан Джеенбеков. С ними вел переговоры Курсан Асанов.

«Курсан Асанов разговаривал с ними где-то 30-40 минут. Я не знаю, о чем они говорили. Между нами было приличное расстояние. Когда задерживали Алмазбека Атамбаева, сначала в дом зашла штурмовая группа. Мы оцепили дом, два раза туда заходил министр. Он дал команду Курсану Асанову прикрывать тыл. Я не знаю, в какое время он зашел в дом. Насколько знаю, ему полномочия по переговорам не давали», — пояснил заместитель главы МВД.

Он сообщил, что никто из милиционеров в его присутствии не бросал в людей камнями.

Напомним, после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В состав комиссии вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.