«Было много провокаторов». Турусбек Коеналиев на комиссии по событиям в Кой-Таше

Бывший руководитель Управления делами президента Турусбек Коеналиев отвечает на вопросы членов госкомиссии по событиям в Кой-Таше 7-8 августа.

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По его словам, по пути к дому Алмазбека Атамбаева было много людей, среди которых были и жители других областей. «Я спросил у мужчины, откуда он, тот ответил, что с Таласа, другой сказал — из Нарына. Это было в Кой-Таше, где-то в двух километрах от дома Атамбаева, время — где-то после 21.00», — сказал Турусбек Коеналиев.

Он отметил, что среди толпы было много провокаторов, которые призывали народ идти к дому Атамбаева.

Турусбек Коеналиев сообщил, что в переговорах участвовал Равшан Джеенбеков. «Он сказал, что шесть человек (сотрудников спецподразделения «Альфа», которых сторонники Атамбаева взяли в заложники 7 августа. — Прим. 24.kg) выпустят, но взамен уберете милиционеров. Позже Курсан Асанов говорил, что они не сдержали слово. А Равшан ответил: нас не послушали», — сказал он.

По словам Коеналиева, у милиционеров в руках тоже были камни. «В середине села Кой-Таш стояла группа людей, один мужчина выпил воды и бросил бутылку в машину. Милиционеры еле сдержали себя. Мы сдерживали толпу. С обеих сторон было волнение. Со стороны милиции никто не бросал камни, только в руках держали. Милиция разделилась на две группы. Из толпы кричали: «Остановитесь, не провоцируйте!» Но среди людей были те, кто провоцировал», — рассказал Турусбек Коеналиев.

Он добавил, что в Кой-Таше в радиусе одного километра не было ни света, ни сотовой связи.

Турусбек Коеналиев сообщил также, что до событий 7-8 августа был в доме Атамбаева. «В июне я был у него дома, вечером заехал, поздоровался и ушел. Когда я там был, никаких камней не было», — добавил он.

Напомним, что после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В состав комиссии вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.