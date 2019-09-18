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Общество

Расформировать «Бишкекские парковки» предложили депутаты

Муниципальное предприятие «Бишкекские парковки и стоянки» за девять месяцев заработало 850 тысяч сомов. Об этом на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре столичного парламента сообщил новый начальник МП Ислам Момонконов.

Депутаты возмутились такой результативностью.

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«Бывший вице-мэр Бакыт Дюшембиев говорил, что предприятие принесет 150-200 миллионов сомов в горбюджет. Мы поэтому и согласились на него. А вы за девять месяцев всего 850 тысяч сомов заработали, к тому же более 9 миллионов сомов субсидий получили», — сказал депутат Базарбек Абдраев.

Вице-мэр Азиз Алымкулов заявил о разработке проекта ГЧП в области парковок. 

«Пока его не будет, ничего сделать нельзя. Не знаю, почему вам об этом не говорили. «Бишкекские парковки» создавались с нуля. Расходы идут только на зарплату. Однако с августа сотрудники ее не получают», — сказал он.

Депутаты предложили расформировать предприятие. Но, по словам Азиза Алымкулова, при реализации проекта ГЧП потребуется партнер в мэрии.

«Мы будем настаивать, чтобы было как с «Электронным билетированием», — 25 процентов у управления городского транспорта. А не так, что партнер начнет выплаты после того, как окупит затраты», — добавил он.
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