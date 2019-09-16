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Общество

Просто хотел поправить платье. Ведущая оказалась раздетой во время прямого эфира

Аргентинская телеведущая Сол Перес (Sol Perez) оказалась раздета в прямом эфире. Как сообщает Infobae, это произошло, когда дизайнер Фабиан Медина Флорес (Fabian Medina Flores) поправил ее платье, обнажив полностью ноги девушки.

Инцидент произошел на церемонии награждения Martin Fierro Awards, главной премии среди работников телевидения в стране. 25-летняя Перес давала интервью ведущим мероприятия, одним из которых был Фабиан Медина Флорес, когда он приподнял подол ее платья и продемонстрировал нижнее белье.

В эфире аргентинского телеканала El trece Флорес пояснил, что не хотел навредить девушке. «Я заметил, что подол платья попал на туфли, и хотел помочь», — добавил он. Сама девушка спокойно отреагировала на инцидент, хотя и допустила, что дизайнер мог поступить так умышленно.

Сол Перес — журналист и телеведущая из Аргентины. Наибольшую известность получила, став ведущей прогноза погоды и участницей местного аналога шоу «Танцы со звездами». Регулярно публикует свои фото в Instagram. На аккаунт Перес подписаны более 4,5 миллиона человек.
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