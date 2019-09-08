Легенда сирийского футбола о привычках кыргызстанцев и любви к Канту

Сирийцу Жомарду Мусе 40 лет. Он четверть века в футболе. Много раз выигрывал чемпионат и кубок своей страны, четырежды признавался ее лучшим футболистом. Десять лет выступал в национальной сборной. По окончании карьеры стал тренером. Два года назад приехал в Кыргызстан погостить у друга и нашел себя здесь. В 2018-м тренировал бишкекскую «Алгу». Ныне трудится в сфере бизнеса.

Фото из архива Жомарда Мусы. Легенда сирийского футбола Жомард Муса

— Что вас удивило в Кыргызстане?

— Погода. Снега зимой больше, чем в Сирии. И холоднее, чем там. В целом климат приятный.

Еще удивило, что пышно отмечают 50-летие. На моей родине такого нет.

Фото из архива Жомарда Мусы. Жомард Муса на Иссык-Куле

— У вас здесь появилось любимое место?

— Кант. По субботам играю там в футбол за команду «Нооруз». В 15 турах текущего чемпионата Кыргызстана среди ветеранов мы одержали 14 побед и лидируем в турнирной таблице. Я забил 43 гола.

Нравится Иссык-Куль — там красиво. Больше нигде не был.

Фото из архива Жомарда Мусы. Жомард Муса на Иссык-Куле

— Что-либо напоминает о родине?

— Люди. У всех, кого встречаю, доброе сердце. Кое с кем (в основном с футболистами) подружился. Один из товарищей — легенда вашего футбола Руслан Сыдыков. Три месяца назад он пригласил меня в сборную артистов (там можно играть двум бывшим профессионалам). Недавно мы выиграли матч в Бишкеке. С артистами тоже складываются хорошие взаимоотношения.

Фото Российского центра науки и культуры в Бишкеке. Жомард Муса (в верхнем ряду четвертый слева) в составе сборной артистов. Август 2019 года

— Чего вам в Кыргызстане не хватает?

— Только семьи. Будучи футболистом, посетил все арабские страны, Германию, Турцию, Россию, Украину и Югославию. Но так надолго из дома не отлучался. За два года ездил к родным трижды.

— В Сирии война. Ваша семья в безопасности?

— Да. Война идет уже шесть-семь лет. В последнее время ситуация улучшилась.

Фото из архива Жомарда Мусы. Жомард Муса во время карьеры футболиста

— Какие блюда кыргызской кухни вам понравились, а какие боитесь попробовать?

— Нравятся плов, бешбармак и куурдак.

Бывал у кыргызов на свадьбах и днях рождения. Многое попробовал и ничего не боюсь.

— Что вас очаровало при знакомстве с местным населением?

— Доброта и уважение людей друг к другу.

Фото ФК «Алга». Жомард Муса (справа) и Руслан Сыдыков во время совместной работы в бишкекской «Алге». 2018 год

— А что разочаровало?

— Некоторые привыкли опаздывать.

— Будь ваша воля, изменили бы что-то в Кыргызстане к лучшему?

— Попытался бы убрать пробки с дорог столицы. А так все устраивает.

Фото Российского центра науки и культуры в Бишкеке. Жомард Муса (в оранжевом) в игре за сборную артистов. Август 2019 года

— Долго пробудете в Кыргызстане?

— Жизнь покажет. Возможно, еще поработаю тренером. Футбол в Кыргызстане на подъеме. Игроки хорошо готовы физически и технически. На последнем Кубке Азии ваша страна достойно выступила.