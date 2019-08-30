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Общество

Новому парку в Бишкеке предлагают присвоить имя Эмиля Шукурова

Новому парку на Южной магистрали в Бишкеке хотят присвоить имя известного ученого, эколога Эмиля Шукурова. Петиция опубликована на сайте change.org.

С инициативой выступили члены общественных экологических организаций, эксперты, лидеры природоохранных движений и представители средств массовой информации.

«Эмиль Шукуров внес неоценимый и фундаментальный вклад в сохранение природы Кыргызстана. Он принимал действенное участие в формировании мирового экологического движения и стал основоположником современной экологии нашей республики. Он был одним из самых известных экологов и ученых в Кыргызстане, Центральной Азии и странах СНГ. В списке его работ более 400 публикаций по экологии, зоогеографии, зоологии, географии, философии, устойчивому развитию, социологии», — говорится в петиции.

Парк открыли сегодня с участием президента КР. Сбор подписей под петицией только начат.
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