В Бишкеке молоко стоит дороже, чем в Нур-Султане и Минске. Об этом сообщает Национальный статистический комитет КР.

В июле уровень средних розничных цен на молоко в Бишкеке сложился выше цен, зарегистрированных в Нур-Султане, — на 10,8 процента и Минске — на 4,1 процента. В Бишкеке литр пастеризованного молока стоит $0,74, в Нур-Султане — $0,66, в Минске — $0,71.

Кроме того, в июле средние цены на хлеб из муки первого сорта в Бишкеке превысили уровень в Нур-Султане на 38,3 процента и яйца — на 15,1 процента.

Среди столиц стран ЕАЭС максимальная средняя потребительская цена на картофель в $0,64 за килограмм зафиксирована в Москве, а минимальная розничная цена в $0,33 за килограмм — в Бишкеке.

Наиболее низкие цены на говядину ($4,38 за килограмм) наблюдаются в Минске, на муку первого сорта ($0,42 за килограмм) и баранину ($4,29 за килограмм) — в Бишкеке.