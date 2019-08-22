Пострадавшие по делу Азимжана Аскарова вознамерились забрать у него дом

Пострадавшие по делу пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова требуют, чтобы он отдал дом семье убитого милиционера Мыктыбека Сулайманова.

В правозащитном центре «Бир Дуйно-Кыргызстан» сообщают, что пострадавшая сторона направила иск о взыскании в Базар-Коргонский суд и заседание назначено на 30 августа.

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Омечается, что по иску «Бир Дуйно-Кыргызстан» постановлением Базар-Коргонского районного суда Джалал-Абадской области от 5 сентября 2017 года арест с дома Азимжана Аскарова был снят. Но в 2019 году судебный исполнитель Октябрьского районного суда Бишкека вновь арестовал его.

Правозащитники считают, что отбирать единственное жилье у семьи Аскарова незаконно и это противоречит Конституции.

«В решении Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 23 декабря 2013 года установлен перечень имущества должника, на которое не может быть обращено взыскание: это жилой дом, в котором должник и его семья постоянно проживают, при этом он не является предметом залога. Значит, не может быть отчужден», — напомнили в «Бир Дуйно-Кыргызстан».

Мы неоднократно ранее обращали внимание, что дом, на который наложен арест, является единственным домом, который достался в наследство Аскарову от матери, и он не заложен. «Бир Дуйно-Кыргызстан»

В Чуйском областном суде 30 июля по новым обстоятельствам рассмотрели уголовное дело пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова. В изменении срока и освобождении главе правозащитной организации «Воздух» отказали.

Это дело уже пересматривали два года назад по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с решением Комитета ООН по правам человека, признавшего, что правозащитника подвергли пыткам.

Азимжан Аскаров содержался в условиях, унижающих человеческое достоинство, и лишен права на справедливое судебное разбирательство. Комитет ООН по правам человека

Правозащитника приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.