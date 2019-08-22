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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (143)

Дело Атамбаева. Курсан Асанов добровольно сдал прокуратуре мобильные телефоны

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов добровольно сдал следователям Военной прокуратуры свои телефоны. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, пока бывший милицейский чиновник проходит по делу свидетелем.

«В настоящий момент проводится следствие, Курсана Асанова допросили в качестве свидетеля. Свои мобильные телефоны он сдал следователям добровольно и сразу. Так как при обыске следователь допустил ошибки, изъяв даже мелкие иностранные купюры, я надеюсь его накажет вышестоящий орган», — сказал Икрамидин Айткулов.

Напомним, Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 
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