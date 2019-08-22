Убийство ребенка в Джалал-Абаде: следствие временно приостановлено

Следствие по делу об убийстве 11-летнего мальчика в Джалал-Абаде временно приостановлено. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

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В ведомстве напомнили, что подозреваемая — 14-летняя сестра убитого — отправлена на психиатрическую экспертизу. Специалисты пытаются выяснить, что произошло с ребенком в момент совершения преступления, была ли она вменяема, и восстановить пробелы в памяти. Ранее девочка сообщала, что не помнит некоторых моментов. Уточняется, что родители с заявлением в милицию не обращались. Девочка по-прежнему возвращаться домой не хочет и находится в реабилитационном центре.

ЧП произошло в Сузакском районе Джалал-Абадской области 9 июля. Рядом с телом мальчика найдена записка о мести. Позже в убийстве призналась его старшая сестра. О том, что написала записку, девочка не помнит. Согласно ее показаниям на допросе, брат ее оскорбил и она его зарезала.