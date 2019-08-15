На реконструкцию кабельной трассы ТЭЦ Бишкека потратят 79 миллионов сомов

ОАО «Электрические станции» объявило тендер на реконструкцию кабельной трассы на береговой насосной станции с монтажом нового коммутационного оборудования на ТЭЦ Бишкека «под ключ». Об этом сообщил портал госзакупок.

На реконструкцию выделено 79 миллионов 574,1 тысячи сомов.

Все работы по адаптации, экспертизе проекта, получению АПУ, ИТУ и других разрешительных документов для строительства и проектирования возлагаются на подрядчика.

Он обязан самостоятельно оформить разрешение на проведение земляных и иных работ за территорией ТЭЦ Бишкека, связанных с муниципальными, городскими и прочими службами.

Все оборудование, расходные и прочие материалы приобретает подрядчик за свой счет. Он также полностью предоставляет автотранспорт, специализированную технику и механизмы для выполнения работ.

Подрядчик должен иметь в наличии все разрешительные документы (лицензии, сертификаты) для монтажа кабельных линий, коммутационного оборудования до 10 киловольт.