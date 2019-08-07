Задержание Алмазбека Атамбаева. В Кой-Таш выехали пять бригад медиков

В больницы города и Чуйской области пока не поступили раненые во время спецоперации по задержанию Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве сказали, что на место событий выехали пять бригад скорой помощи Чуйской области.

«Городские бригады стоят наготове», — отметили в Минздраве.

Как передает корреспондент 24.kg с места событий, характер ранений разный: кто-то ранен в ноги, есть пулевое ранение в живот. По некоторым данным, спецназ использует резиновые пули.