Сторонники Алмазбека Атамбаева встречают его у КПП авиабазы в Канте

Сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева встречают его у КПП российской авиабазы «Кант».

У КПП собралось порядка 300 человек. В руках у людей флаги. Настроены мирно. Частный самолет с бывшим главой государства на борту должен приземлиться в 19.00.

Напомним, что в столице России Алмазбек Атамбаев встречался с Владимиром Путиным. Последний призвал кыргызстанцев объединиться вокруг действующего лидера страны.

Алмазбек Атамбаев заявил, что Владимир Путин обещал поговорить с Сооронбаем Жээнбековым, чтобы власти дали спокойно готовиться его сторонникам к парламентским выборам 2020 года и прекратили политическое преследование бывших высокопоставленных чиновников.