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Общество

16 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Ак-Тилек, Чалдыбар, Ак-Шоокум, Дзержинского), улица Абдрахманова, 145, отрезок улицы Кольбаева, отрезки улиц Бектенова, Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева, отрезки улиц Тимирязева, Куренкеева, Журнальной, Акиева, Жибек Жолу, Уметалиева, Кудрука, Атбашинской, Молодой Гвардии, Турусбекова, Фрунзе;
  • 9.30-19.00 — отрезки улиц Фрунзе, Буденного, Огонбаева;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Киевской, Тоголока Молдо, проспекта Чуй.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Пригородное (жилмассив «Умут»), Аламедин (улицы Молодежная, Суворова, тупик Станционный), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет, Дружбы), Садовая (улица Гидровская), Кашка-Суу (улицы Ала-Арчинская, Новостройка), Арашан (улицы Клубная, Акматова, Кошокбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Полевая, Проектируемая, Сатыбекова, Бекмамбетова, Босболток);

Сокулукский РЭС

  • 8.00-17.00 — село Восточное (улицы Дагестанская, Багорная, Махачкалинская);
  • 9.00-17.00 — села Кунтуу (улицы Иманалиева, Молдосан, Спортивная, Садовая, переулок Больничный), Сокулук (улицы Садовая, Степная), Новопавловка (улицы Крупская, Северная, Заводская, Досиева, Алимжан-Ата, Московская), Токбай (улица Кызыл-Туу);
  • 10.00-17.00 — село Джаны-Пахта (улицы Больничная, Садовая, Восточная, Школьная, Западная, переулки Сагынбаева, МТФ);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Предтеченка (кошары), Толок (крестьянское хозяйство), Садовое (улицы Луговая, Украинская, Киргизская, Восточная, Строительная);
  • Жайылский РЭС;
  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Пограничная, Агрономическая, Западный квартал, дома № 1, 2, 4-11), село Орто-Суу (улица Сенирбаева);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Интернациональное (улица Лермонтова), Джар-Башы (школа), Новопокровка (улица Кирова);
  • 8.00-17.00 — села Алмалуу, Уч-Эмчек, Ичке-Суу, Тогуз-Булак.

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Шалдырама, Катта-Тал, Адыр; Уч-Добо, Алай, Сары-Таш, Кашка-Суу, Жекенди, Чон-Алай, город Ош (улицы Мамырова, Атабаева, Молдо Нияза, Тилеке Баатыра, Новои, Мажрумтал, Куцемилова, Папанская, микрорайон «Ак-Тилек» (41-я, 42-я улицы).

4Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Марказ, Масалиев.
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