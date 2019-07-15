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Общество

Скоро Курман айт. Объявлен тендер на покупку 1 тысячи баранов

Филиал Катарской благотворительной организации в Кыргызстане на Курман айт намерен раздать мясо жертвенных животных нуждающимся, инвалидам, детям-сиротам. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

В связи с этим объявлен тендер на поставку животных от поставщиков мяса и фермерских хозяйств. Планируется купить 1 тысячу баранов до двух лет весом не менее 20 килограммов.

Место поставки — Бишкек, Каракол, Ош, Нарын.

Участники тендера должны представить коммерческое предложение, заверенное печатью и подписью, патент, справки об отсутствии долгов по налогам и иметь опыт аналогичной поставки.

Заявки принимаются до 19 июля в филиале Катарской благотворительной организации.

Ранее Духовное управление мусульман КР назвало предварительную дату Курман айта.

По их данным, айт пройдет либо 10, либо 11 августа. Точная дата будет известна после 6 августа.
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