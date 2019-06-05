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Общество

Прием документов в комиссию по рассмотрению жалоб на госзакупки вновь продлили

Департамент государственных закупок во второй раз продлил сроки приема документов для желающих войти в независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов. Об этом сообщил сайт Министерства финансов Кыргызстана.

Комиссия состоит из 15 человек, разделенных на три группы. Она включает представителей общественности и сертифицированных специалистов в области государственных закупок. Одну треть комиссии должны составлять лица, являющиеся специалистами в области юриспруденции, треть — лица, занимающие должности на государственной или муниципальной службе, эксперты и сертифицированные специалисты в сфере государственных закупок, треть — представители общественности.

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Первый раз конкурс объявили 30 апреля 2019 года и планировали завершить прием документов до 8 мая. Однако из-за малого числа желающих срок продлили до 18 мая. А теперь — до 7 июня 2019 года.

Сегодня в независимой комиссии осталось четыре человека. Кроме того, в департаменте госзакупок планируют увеличить ее до 30 человек, потому что 15 не всегда справляются с объемом поступающих жалоб.

В апреле сотрудники Госкомитета национальной безопасности провели обыски у юриста Нурзата Хусаинова и редактора «Клоопа» Анны Капушенко. Они входили в состав независимой межведомственной комиссии для рассмотрения жалобы по тендеру ГРС на закупку международных биометрических паспортов. После обысков члены комиссии стали массово выходить из ее состава.

В ГРС разгорелся скандал с закупкой бланков биометрических загранпаспортов. Первое место тендерная комиссия присудила компании Garsu Pasaulis. Но представители IDEMIA France SAS заявили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Антикоррупционная служба ГКНБ в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту нарушения условий тендера по закупке бланков биометрических паспортов проводит следственные мероприятия.
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