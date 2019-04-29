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Общество

Минздрав презентовал премьеру Кыргызстана новую систему медицинских закупок

Министерство здравоохранения Кыргызстана намерено проводить торги на закупку лекарственных средств и медицинских изделий централизованно. Об этом на совещании у премьер-министра по вопросу реформирования сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий заявил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, сообщила пресс-служба кабмина.

По словам чиновника, ведомство разработало и утвердило порядок и схему проведения централизованных торгов.

Мы готовим проведение централизованных торгов по 21 наименованию лекарств и изделий медицинского назначения на 75 позиций для 119 организаций здравоохранения.

Космосбек Чолпонбаев

«У нас есть опыт проведения таких торгов. Так, централизованно закупаются услуги гемодиализа, вакцины, иммуносупрессоры, инсулиновые препараты, туберкулин и другие», — сказал он.

По данным министра, в результате централизованных торгов ожидается снижение цен на лекарства и медицинские изделия, повысится качество закупаемых лекарственных средств, будет обеспечена прозрачная система потребности в организациях здравоохранения.

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Сегодня организации здравоохранения самостоятельно определяют потребность, составляют план государственных закупок в пределах выделенных средств и осуществляют закупки. Аудит показал риски, существующие при таком порядке. Цены, выставляемые на конкурс организациями здравоохранения, по некоторым видам медикаментов разнятся в два и более раз.

«На примере 17 видов лекарственных средств и медицинских изделий результаты закупок 60 организаций здравоохранения показали значительную разницу между минимальной и средней ценой в 46,6 миллиона сомов. Из-за низкой квалификации специалистов по закупкам или их отсутствия конкурсы проводятся некачественно, отсутствует конкуренция из-за малого объема закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий», — отметили в правительстве.
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