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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (102)

Освобождение Азиза Батукаева. Нарымбаев прокомментировал свою якобы причастность

Фото из интернета. Данияр Нарымбаев

Экс-руководитель аппарата президента Кыргызстана Данияр Нарымбаев прокомментировал 24.kg свою якобы причастность к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Отметим, ранее мы писали о том, что в октябре 2013-го главный правозащитник Кыргызстана Турсунбек Акун называл высокопоставленных чиновников, причастных к незаконному освобождению. Там звучали имена бывшего секретаря Совета обороны Бусурманкула Табалдиева, который сбежал из страны, и Данияра Нарымбаева.

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Сегодня экс-руководитель аппарата президента сообщил, что слова Турсунбека Акуна в 2013 году и его показания в рамках расследования в 2019-м кардинально отличаются.

«Турсунбек Акун в разное время и в разных СМИ давал разнообразные версии обсуждения со мной вопроса выезда Батукаева. То якобы я ему звонил, то якобы он сам ко мне приходил. Различались его версии и по теме разговора. Упомянутое сегодня интервью Акуна в октябре 2013 года также противоречит его официальным показаниям, данным в отношении меня в ходе следствия, которое в настоящее время идет по делу Батукаева. Как следует из сегодняшней публикации, в интервью за октябрь 2013-го Турсунбек Акун утверждал, что Бусурманкул Табалдиев вместе со мной, цитирую: «уговаривал его (Акуна) дать комментарий о болезни Батукаева, якобы об этом просит президент». Никаких разговоров с Акуном и даже намеков с моей стороны по этому вопросу не было», — сообщил Данияр Нарымбаев.

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Он добавил, что в официальных показаниях 2019 года Турсунбек Акун ничего подобного не утверждает, а говорит о том, что после выезда Азиза Батукаева ему позвонил Бусурманкул Табалдиев и попросил дать комментарий для СМИ по этому вопросу в связи с тем, что главы соответствующих органов не выходят с журналистами на связь и создался информационный вакуум.

«Позже, как указывает Турсунбек Акун в своих показаниях, к нему обратился председатель парламентской комиссии Болот Шер, чтобы рассказать комиссии о звонке Табалдиева. По утверждению Акуна, он зашел ко мне посоветоваться и я попросил его не говорить об этом депутатской комиссии, так как этот вопрос на контроле у президента и это скажется на имидже власти», — продолжил экс-рукаппарата президента.

Я опроверг все его показания в отношении меня и на допросе, и на очной ставке с ним. Опровергаю и сейчас публично. Никаких советов и просьб ни по Батукаеву, ни по Табалдиеву я Акуну не давал и к нему не обращался.

Данияр Нарымбаев

«Акун в разное время заходил ко мне лишь затем, чтобы я передал президенту Алмазбеку Атамбаеву его просьбу о личном приеме по разным поводам. Атамбаев отказывал в приеме, что я и передавал Акуну. В интервью от 2013 года Акун утверждал: «Данияр Нарымбаев чинит мне всяческие преграды». Видимо, недоволен был тем, что не попал к президенту. А в показаниях от 2019-го он противоречит сам себе, говоря, что я не строил ему никаких препятствий и всегда принимал», — рассказал бывший чиновник.

Он еще раз подчеркнул, что не получал никаких поручений от тогдашнего президента по вопросу выезда Азиза Батукаева из Кыргызстана.

«И сам никому не давал — ни Акуну, ни Табалдиеву, ни каким-либо другим чиновникам — ни до, ни после выезда Батукаева. Я не имел отношения к его освобождению и выезду и не был посвящен в этот вопрос. Разумеется, не получал и никаких денег или иного вознаграждения. Об освобождении и выезде Батукаева я узнал из СМИ. После чего выразил президенту Атамбаеву свою позицию о чрезвычайности этого происшествия», — заключил Данияр Нарымбаев.
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