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Общество

Провал судебно-правовой реформы. К ответственности привлечен 161 судья

161 судья привлечен к дисциплинарной ответственности по итогам служебного расследования дисциплинарной комиссии при Совете судей (СС) Кыргызстана. Об этом сообщает СС КР.

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По его данным, с октября 2017 года по сегодняшний день в адрес дисциплинарной комиссии поступило 2 тысячи 378 жалоб и представлений в отношении служителей Фемиды. Из них по 783 обращениям были проведены служебные расследования и проверки. Без рассмотрения по существу возвращена 1 тысяча 595 заявлений и 200 — на стадии рассмотрения.

Уточняется, что большое количество возвращенных обращений свидетельствует о том, что их авторы не осведомлены о требованиях к форме и содержанию жалобы и представления. Не знают они и о полномочиях дисциплинарной комиссии, а также о разнице между обжалованием судебного акта и незаконными процессуальными действиями/бездействиями судьи.

По итогам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечен 161 судья, из которых: шесть освобождены от занимаемых должностей, 11 получили выговор, 31 — замечания, 103 — предупреждение.

Относительно восьми судей члены совета дали согласие на привлечение к уголовной ответственности.
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