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Общество

Саммит ШОС. Городские службы на подготовку потратили более 73 миллионов сомов

На подготовку к саммиту ШОС городские службы потратили 73 миллиона 676 тысяч сомов. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

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Больше всего средств потратил Бишкекасфальтсервис – 40 миллионов сомов, Бишкекгорсвет — 12 миллионов 556 тысяч сомов, «Тазалык» — 6 миллионов, Бишкекзеленхоз – 6,5 миллиона сомов.

Кроме того, средства выделены и районным администрациям. Ленинскому акимиату — 2 миллиона сомов, Октябрьскому – 1 миллион 334 тысячи сомов, Первомайскому – 3 миллиона 675 тысяч сомов, Свердловскому – 686 тысяч сомов.

«Все работы завершены, названные службы представят выполненные объемы и соответствующие акты для уточнения цифр»,  отметил мэр.
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