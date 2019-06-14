Саммит ШОС. Что происходило в резиденции, пока Бишкек стоял в пробках

Похвастать высокими организаторскими способностями кыргызские чиновники пока не могут. Нестыковки при проведении саммита глав государств ШОС начались за день до начала основных мероприятий.

Первое, что возмутило журналистов, — время сбора. Одним сказали, что отъезд в 06.30, другим — в 06.45, третьим — в 07.00. Однако автобусы отъехали ближе к 07.30. Пишущая братия даже не удивилась, когда многие не нашли себя в списках, хотя аккредитацию проводили заранее и сегодня не первый день официальных встреч.

Никто из аппарата президента не объяснил нестыковки, лишь отметив, что все попадут в резиденцию «Ала-Арча».

Добрались, действительно, быстро, учитывая, что часть магистральных трасс перекрыта. Тем, кто не успел проскочить, пришлось томиться в ожидании.

Во время посещения госрезиденции № 1 незадолго до саммита 24.kg поинтересовалось у управляющего делами президента Турдуназира Бекбоева, почему бы саммит не провести на Иссык-Куле или в Оше. По его словам, в других городах инфраструктура не позволяет проводить такие масштабные мероприятия.

Бишкекчанам три дня советовали только запастись терпением. Но полегчает лишь завтра — вечером гости двинутся по очереди в аэропорт «Манас».

Ранний выезд не означал, что журналисты быстро пройдут на территорию резиденции. Перед воротами КПП № 5 толпилась иностранная пресса. Сотрудники аппарата президента КР лишь истошно кричали, чтобы местные журналисты не смешивались с зарубежными. Однако давки и неразберихи избежать не удалось. В итоге большинство прошли без досмотра.

Пресс-центр в доме приемов «Энесай» оборудован неплохо. На саммите работало 434 журналиста из 115 СМИ. Отечественных представителей было 94. Для такого количества прессы подготовили лишь один канал wi-fi, который периодически отключался.

Пользоваться модемами пытались запретить, но увидев возмущение в глазах журналистов, технари отстали.

То и дело пропадала прямая трансляция. Заседание в узком составе и вовсе не показали, предложив, выпить кофе, которое предоставила известная в Бишкеке кофейня «Сиерра».

Трансляция возобновилась, когда начали прибывать главы стран-наблюдателей. Тогда все и увидели, что президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани идет пешком в сопровождении своей делегации. То ли ему не хватило машины, то ли он предпочел прогуляться по территории резиденции, отказавшись от услуг водителя, внятно на это никто не смог ответить.

Прессу заранее попросили не покидать пресс-центр, а тем более не ходить в сторону конгресс-холла, предугадывая, что там можно столкнуться с кем-то из президентов.

Нестыковки были и в действиях самих лидеров. Встречая гостей, Сооронбай Жээнбеков каждому указывал, куда встать для рукопожатия и фотографирования. Президенты путались руками, меняясь местами. Протокольные тонкости вызвали у них лишь понимающую улыбку.

Сооронбай Жээнбеков обозначил регламент заседания — лидеры стран будут выступать по алфавиту. Но как председательствующий оставил себе право первого выступления.

Обстановка на встрече весьма раскрепощенная. Глава Афганистана Мохаммад Ашраф Гани опять попал в поле зрения журналистов. В ходе заседания в расширенном составе его заметили активно жующим жвачку.

Во время общего фотографирования Владимир Путин, не обращая внимая на присутствующих, о чем-то оживленно беседовал с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

В кулуарах говорят об одном инциденте, произошедшем во время генеральной репетиции концерта, подготовленного для участников саммита. Сооронбай Жээнбеков остался недоволен постановкой и за день до концерта устроил разбор полетов так, что главному режиссеру стало плохо и пришлось вызывать неотложку.

Стремление главы государства провести саммит на высоком уровне вполне объяснимо. На подготовку из бюджета не выделили ни сома. Помощь оказали партнеры по организации, кто и чем мог — техникой, машинами, деньгами. Безусловно, перед ними придется отчитаться.

Точные цифры, во сколько обошелся саммит, никто не называет. Но судя по размаху организации и числу прибывших гостей, в Бишкеке можно было заасфальтировать пару-тройку улиц. И даже не просить у китайцев очередной грант.

Но гости Сооронбая Жээнбекова хвалили. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, приехавший впервые в Бишкек после инаугурации, отметил высокий уровень председательства Кыргызстана в ШОС. Кроме благодарственных речей в адрес хозяина мероприятия обсудили и насущные проблемы — борьбу с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, ситуацию в Афганистане.

Впереди у президентов наверняка вкусный обед. Рассказать, чем угощали прессу, не получится. Пока журналисты добрались до шатров с угощениями, осталось только печенье и вода, да жующие сотрудники ГКНБ, которые тут все запретили снимать.

Кстати, россиянам повезло больше, они успели отведать стейки, приготовленные на открытом огне прямо в резиденции.