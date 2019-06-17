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Общество

Молодые политики требуют отставки торага Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова

Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков должен уйти в отставку. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил представитель народного курултая Айбек Бусурманкулов.

По его словам, нынешний парламент помогает и Сооронбаю Жээнбекову узурпировать власть.

«Во-первых, они приняли отчет правительства, согласившись со словами президента. Во-вторых, в своем недавнем выступлении Дастан Джумабеков заявил, что парламент принял закон о гарантиях деятельности президента только по просьбе аппарата главы государства. Он сказал: «Если бы попросили не принять, мы не приняли бы». Это позор. Он должен уйти в отставку», — сказал Айбек Бусурманкулов.

Активисты намерены организовать митинг за роспуск Жогорку Кенеша. 

«Мы соберем необходимые подписи за проведение референдума и внесем в парламент. Если депутаты откажутся объявить референдум, то тогда поднимем вопрос досрочной отставки парламента. Народ нас поддержит», — сказал он.
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