Молодые политики требуют отставки торага Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова

Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков должен уйти в отставку. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил представитель народного курултая Айбек Бусурманкулов.

По его словам, нынешний парламент помогает и Сооронбаю Жээнбекову узурпировать власть.

«Во-первых, они приняли отчет правительства, согласившись со словами президента. Во-вторых, в своем недавнем выступлении Дастан Джумабеков заявил, что парламент принял закон о гарантиях деятельности президента только по просьбе аппарата главы государства. Он сказал: «Если бы попросили не принять, мы не приняли бы». Это позор. Он должен уйти в отставку», — сказал Айбек Бусурманкулов.

Активисты намерены организовать митинг за роспуск Жогорку Кенеша.

«Мы соберем необходимые подписи за проведение референдума и внесем в парламент. Если депутаты откажутся объявить референдум, то тогда поднимем вопрос досрочной отставки парламента. Народ нас поддержит», — сказал он.