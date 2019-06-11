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Общество

С 12 по 15 июня на центральных дорогах Бишкека перекроют движение

На период проведения саммита ШОС с 12 по 15 июня центральные улицы Бишкека будут перекрывать. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник ГУОБДД МВД КР Азамат Исраилов.

По его словам, также будет ограничено движение по трассам Чуйской области. В частности, будут перекрывать движение по дороге Бишкек — аэропорт «Манас» во время приезда делегаций и проезда кортежей участников саммита.

При этом в ГУОБДД не называют точного времени перекрытия дорог и даже названия улиц, на которых возможны ограничения движения. В ведомстве объясняют это вопросами безопасности.

«Ограничения движения будут временными. При этом будет ручное регулирование дорожного движения. Как таковой фиксации нарушений камерами в рамках проекта «Безопасный город» на перекрываемых участках дорог не будет. Кроме того, хотели бы предупредить автовладельцев, чтобы они не оставляли автомобили на обочинах центральных дорог. Будут работать эвакуаторы», — отметил Азамат Исраилов.
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