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Общество

Многоэтажный дом на месте рынка в «Востоке-5» хочет построить ОсОО «Олимп»

Многоэтажный дом на месте рынка в микрорайоне «Восток-5» хочет построить ОсОО «Олимп». Об этом 24.kg сообщили жители ближайших домов.

По их словам, 29 мая в администрации Свердловского района Бишкека прошла встреча с жителями «Востока-5», владельцем рынка «Улар» и застройщиком — ОсОО «Олимп» по вопросу рассмотрения строительства 12-этажного дома на территории рынка.

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Застройщика нашел владелец рынка Эрик Бекенов. Он намерен построить новое здание. Вместо павильонов планируют поставить скамейки и реконструировать ФОК.

Генеральный директор «Олимпа» Максим Третьяков отметил, что если проект пройдет через Бишкекглавархитектуру, то с согласия мэрии, Свердловской администрации, местных жителей компания построит футбольное поле и детскую площадку на территории ФОК.

Местные жители выступили категорически против стройки. Они настаивают на сносе базарчика и восстановлении на его месте сквера с фонтанами.

«Некоторым домкомам обещали квартиры в будущем доме, чтобы они не выступали против. Жильцов запугивают, манипулируют именем мэра, что он, как застройщик, не будет спрашивать мнения горожан, а построит на участке что захочет. Нам предлагают согласиться на все условия застройщика. Он обещает провести ямочный ремонт и благоустроить территорию», — пояснила председатель ТСЖ «АБВ» Райкан Кунакунова.
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