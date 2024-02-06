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Происшествия

Сгоревшие павильоны на Ошском рынке Бишкека не связаны с его переносом

Информация о крупном пожаре в Бишкеке на территории Ошского рынка не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причины возгорания выясняют.

«Пожар произошел по улице Фучика, на мини-рынке «Азия-Универсал», загорелись два павильона. Данное происшествие не входит в категорию крупного пожара», — говорится в сообщении.

В столичной мэрии добавили, что пожар на Ошском рынке не связан с его переносом. Демонтаж проходит на пересечении улиц Токтогула и Кулиева, это два разных адреса.

«По городу сносят все самовольно установленные объекты. За год управление по контролю за землепользованием демонтировало около 8 тысяч объектов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286044/
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