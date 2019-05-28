10:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Кыргызстанцы могут перевести фитр-садака на счет ДУМК через терминалы

Кыргызстанцы могут перевести фитр-садака на счет ДУМК в «РСК Банке». Об этом сообщил муфтият.

По его данным, Духовное управление мусульман Кыргызстана с «РСК Банком» разработало электронную систему для перевода пожертвований от верующих в месяц Рамазан.

Деньги можно не приносить в мечети, а перевести через банкоматы, терминалы и мобильный банкинг RSK24 «РСК Банка».

В этом году с каждого человека фитр-садака составляет 1,6 килограмма пшеницы, муки, изюма или 3,2 килограмма ячменя, фиников. Это от 35 до 480 сомов.
Ссылка:
просмотров: 331
Версия для печати
Популярные новости
Учителя школы &#8470;&nbsp;24&nbsp;Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец Учителя школы № 24 Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец
Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не&nbsp;хочет Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не хочет
Как девушка из&nbsp;глубинки Кыргызстана покорила модный мир России Как девушка из глубинки Кыргызстана покорила модный мир России
Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и&nbsp;родня премьер-министра Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и родня премьер-министра
Бизнес
Заказ карты Visa Classic от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo; онлайн: быстро, удобно и&nbsp;бесплатно Заказ карты Visa Classic от «Бай Тушума» онлайн: быстро, удобно и бесплатно
Мобильный оператор&nbsp;О! активно наращивает емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! активно наращивает емкость сети 4G LTE
Еще больше интернета с&nbsp;тарифом #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от&nbsp;MegaCom Еще больше интернета с тарифом #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom
Бишкектеплосеть установит во&nbsp;всех многоэтажных домах счетчики на&nbsp;тепло и&nbsp;воду Бишкектеплосеть установит во всех многоэтажных домах счетчики на тепло и воду