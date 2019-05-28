Кыргызстанцы могут перевести фитр-садака на счет ДУМК через терминалы

Кыргызстанцы могут перевести фитр-садака на счет ДУМК в «РСК Банке». Об этом сообщил муфтият.

По его данным, Духовное управление мусульман Кыргызстана с «РСК Банком» разработало электронную систему для перевода пожертвований от верующих в месяц Рамазан.

Деньги можно не приносить в мечети, а перевести через банкоматы, терминалы и мобильный банкинг RSK24 «РСК Банка».

В этом году с каждого человека фитр-садака составляет 1,6 килограмма пшеницы, муки, изюма или 3,2 килограмма ячменя, фиников. Это от 35 до 480 сомов.