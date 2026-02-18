Муфтият Кыргызстана определил размер фитир-садака на 2026 год

Духовное управление мусульман Кыргызстана утвердило размер фитир-садака на 2026 год. Об этом сообщили в его пресс-службе.

В этом году с каждого человека фитир-садака составляет 1,6 килограмма пшеницы (60 сомов), изюма (880 сомов), муки (90 сомов) или 3,2 килограмма ячменя (100 сомов), фиников (1 тысяча 200 сомов).

Фото ДУМК

Как известно, фитир-садака можно пожертвовать суммой по стоимости этих продуктов.

В муфтияте отметили, что цены на продукты нестабильны, поэтому необходимо ориентироваться на их вес.

Напомним, священный месяц Орозо в Кыргызстане в этом году начнется 19 февраля. ДУМК составило предварительный календарь на 2026 год.